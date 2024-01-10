Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 20:55
Müdür yardımcısı

Merhaba, müdür yardımcısı istifa ettiğinde kendi okulunda ve ilçede branşından açık yoksa kadrosu nereye düşer? Bilgisi olan var mı?


ebuducane
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 21:02
il veya diğer ilçelerdeki boş normlar. o da yoksa İLÇE EMRİ

mıcheal owen
Şube Müdürü
10 Ocak 2024 21:15

Kesin bu şekilde değil mi hocam yani kendi okuluna verip ordaki normu olan öğretmeni norm fazlası yapamazlar

ebuducane, 2 saat önce
il veya diğer ilçelerdeki boş normlar. o da yoksa İLÇE EMRİ

verstapen
Aday Memur
10 Ocak 2024 21:47

kendi okuluna verilmesi için orada münhal yani boş norm olması lazım. boş norm olmayan yere kadron yerleşemez.

mıcheal owen, 2 saat önce

Kesin bu şekilde değil mi hocam yani kendi okuluna verip ordaki normu olan öğretmeni norm fazlası yapamazlar


mıcheal owen
Şube Müdürü
10 Ocak 2024 22:05

Anladım hocam ilçede yer yoksa otomatik ilçeye düşüyor o zaman değil mi

verstapen, 1 saat önce

kendi okuluna verilmesi için orada münhal yani boş norm olması lazım. boş norm olmayan yere kadron yerleşemez.


verstapen
Aday Memur
10 Ocak 2024 22:20

ilçede yer yoksa ilçe emrinde kalırsın. ama ilk norma fazlası atamada başka ilçeleri tercih edersin

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