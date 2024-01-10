Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 21:13
Yeni yılda özel harekat alımı olucak mı ?

Özel Harekat alımları ne durumda içeriden özel harekata yaklaşım nasıl talep çok var mı ? Bir de Yeni yılda dışarıdan bir alım olabilir mi ?


iyilikiyidir01
Aday Memur
10 Ocak 2024 21:17
İstemiyorlar kardes istemiyorlar daireden bizzat bilgi geldi istemiyoruz bize mecburıyetren gelen degıl gonullu gelecek vatan sevdalıları lazım demısler meslek sahibi olup memur olarak atanamamış kimseyi istemiyorlar. Lise mezunu özel harekatcı aldılar bayanların hepsini cıkardılar. Biri bizzat bizim subede tartısma yasadı kız haksız kufut etti rapor tutulacaktı yukarıdan bir telefon geldi soylunun arkadasıymus babası:) yani dısardan alım dusunulmuyor. Ama dediler ki cok fazla torpilli yeter sayısı bulunursa acılabılırmıs:)

yorqunadam
Memur
10 Ocak 2024 21:23
içerisi karışık değişim geç geldi:())

yorqunadam
Memur
10 Ocak 2024 21:25
özel harekata fotoğraf paylaşımı yasaklansa eminim %90ı özel harekata girmez:)))
iyilikiyidir01, 2 saat önce
İstemiyorlar kardes istemiyorlar daireden bizzat bilgi geldi istemiyoruz bize mecburıyetren gelen degıl gonullu gelecek vatan sevdalıları lazım demısler meslek sahibi olup memur olarak atanamamış kimseyi istemiyorlar. Lise mezunu özel harekatcı aldılar bayanların hepsini cıkardılar. Biri bizzat bizim subede tartısma yasadı kız haksız kufut etti rapor tutulacaktı yukarıdan bir telefon geldi soylunun arkadasıymus babası:) yani dısardan alım dusunulmuyor. Ama dediler ki cok fazla torpilli yeter sayısı bulunursa acılabılırmıs:)
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