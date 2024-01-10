Yeni yılda özel harekat alımı olucak mı ?

İstemiyorlar kardes istemiyorlar daireden bizzat bilgi geldi istemiyoruz bize mecburıyetren gelen degıl gonullu gelecek vatan sevdalıları lazım demısler meslek sahibi olup memur olarak atanamamış kimseyi istemiyorlar. Lise mezunu özel harekatcı aldılar bayanların hepsini cıkardılar. Biri bizzat bizim subede tartısma yasadı kız haksız kufut etti rapor tutulacaktı yukarıdan bir telefon geldi soylunun arkadasıymus babası:) yani dısardan alım dusunulmuyor. Ama dediler ki cok fazla torpilli yeter sayısı bulunursa acılabılırmıs:)

İstemiyorlar kardes istemiyorlar daireden bizzat bilgi geldi istemiyoruz bize mecburıyetren gelen degıl gonullu gelecek vatan sevdalıları lazım demısler meslek sahibi olup memur olarak atanamamış kimseyi istemiyorlar. Lise mezunu özel harekatcı aldılar bayanların hepsini cıkardılar. Biri bizzat bizim subede tartısma yasadı kız haksız kufut etti rapor tutulacaktı yukarıdan bir telefon geldi soylunun arkadasıymus babası:) yani dısardan alım dusunulmuyor. Ama dediler ki cok fazla torpilli yeter sayısı bulunursa acılabılırmıs:)