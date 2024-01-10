Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


10 Ocak 2024 21:17
TMO'ya atananlar

Gençler TMO şartları ile bilgi alalım. Nerelere atandınız

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?EÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.DHMİ son merkezi alımda İİBF taban kaçla kapatır?DHMİ ye atananlar2023/2 merkezi atamaTMO Deneme süresi657 'den(4/A) 399'a (KİT) kurumlar arası nakil mümkün mü?Atama hk.DHMİ Çalışanları BurayaTEİAŞ Özelleştirme Tek Başlık

Sözlük

Bugün olanlar 4 cami hocası 2 Selda Bağcan'ın Konser Prova Kombini 4 su içtikten 15 dakika sonra sıkışmak 1 çetrefilli 2 cemal süreya 4 ben onların sadece film olduğunu zannediyodum 1 halkın çok tükettiği balıklar 5 tashih 1 belgesel müzikleri/seslendirmeleri 2

Son Haberler

CHP 4 belediye başkan adayını açıkladıBartın'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdiAmazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyorÖzgür Özel'den Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş açıklamasıİki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!