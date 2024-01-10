Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 21:49
operasyon ve teror tazminatlari ne olacak?

Deprem bölgesi uzerine çalışma varmi? Yeni olur ne zamana alinir aralik ayi teror ve operasyon tazminatları alınacak mı?


iyilikiyidir01
Aday Memur
10 Ocak 2024 21:55
Alamayacak olsak yada bir duzenleme olsa coktan gruplardan duyurulurdu su anda hersey eskisi gıbı devam

kral122
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 22:28

Bu ay alırsın kesin de subatta bulmem

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