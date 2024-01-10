Mübaşirlikten katipliğe geçiş?

bu konuda çok fazla yorum okudum.En doğrusu şu şekildedir 1-Kadrolu Mübaşir olmak zorundasın 2-Bir dilekçe gönderdim komisyona katip olmak istiyorum diye, benim gibi 9 arkadaş daha göndermiş. Hemen hemen dilekçeler uzerinden 7/8 ay geçtikten sonra uygulama sınavına (klavye) çağırıldık 3-90 kelime üzeri yazanlar başarılı sayıldı 4- Bu başarılı kişiler komisyon uygun görürse katip olacak durum budur

bu konuda çok fazla yorum okudum.En doğrusu şu şekildedir 1-Kadrolu Mübaşir olmak zorundasın 2-Bir dilekçe gönderdim komisyona katip olmak istiyorum diye, benim gibi 9 arkadaş daha göndermiş. Hemen hemen dilekçeler uzerinden 7/8 ay geçtikten sonra uygulama sınavına (klavye) çağırıldık 3-90 kelime üzeri yazanlar başarılı sayıldı 4- Bu başarılı kişiler komisyon uygun görürse katip olacak durum budur