Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


10 Ocak 2024 21:53
Mübaşirlikten katipliğe geçiş?
bu konuda çok fazla yorum okudum.En doğrusu şu şekildedir 1-Kadrolu Mübaşir olmak zorundasın 2-Bir dilekçe gönderdim komisyona katip olmak istiyorum diye, benim gibi 9 arkadaş daha göndermiş. Hemen hemen dilekçeler uzerinden 7/8 ay geçtikten sonra uygulama sınavına (klavye) çağırıldık 3-90 kelime üzeri yazanlar başarılı sayıldı 4- Bu başarılı kişiler komisyon uygun görürse katip olacak durum budur

Abbas.KILKUYRUK2
Şef
10 Ocak 2024 22:40

Bakanlığın kadro ihdas etmesi lazım. Komisyon salt kendi kararı ile katip alamaz.

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