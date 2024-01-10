Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 21:57
mazeret ataması iptali

merhaba,

istediğim okul açılmazsa veya bir karar değişikliğinden dolayı mazeret atamasını tercih döneminde dilekçe ile iptal etme şansım var mı?

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