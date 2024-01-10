Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ocak 2024 22:06
sozlesmeli personel tayin hk.
Merhabalar hepinize mutlu huzurlu sağlıklı yıllar dilerim siz değerli üye arkadaşlarıma bir sorum olacaktı vakit ayırıp cevap veren herkese teşekkürler şimdiden ben büyükşehir belediyesinde 1 yıldır sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım nişanlım sağlık bakanlığına 3+1 tabi şekilde yeni atandı normalde tayin hakkı doğmamış oluyor ama bildiğim kadarıyla benimde belediye de çalıştığım için tayin biraz sor nasip olursa yakın zamanda evlilik düşünüyoruz nişanlım resmi nikahtan sonra benim yanıma tayin olabilir mi yada ben gidebilir miyim eş durumumdan dolayı cevap veren beni aydınlatan herkese teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

eş tayini Yeni ekip sistemi hakkında Derece kademe yanlışlığı2024 Ocak İller arasıAnestezi Teknikerlerinin Görev Alanı Dışında ÇalıştırılmasıEkip portaldaki yanlış izin sayısıİzmir Şehir Hastanesiücretsiz izin dönüşü Kadrolu memurluk için sözleşme feshiBurdur hakkında

Sözlük

röportaj serisi 1 yeni zelanda 2 karmik yeni ay 1 evde kullanılmayan eski eşyalar 5 Selda Bağcan'ın Konser Prova Kombini 4 yanardağ 1 stajyer öğrenciler 2 alakır vadisi 1 kazma 2 grip 16

Son Haberler

CHP 4 belediye başkan adayını açıkladıBartın'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdiAmazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyorÖzgür Özel'den Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş açıklamasıİki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!