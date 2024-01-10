sozlesmeli personel tayin hk.

Merhabalar hepinize mutlu huzurlu sağlıklı yıllar dilerim siz değerli üye arkadaşlarıma bir sorum olacaktı vakit ayırıp cevap veren herkese teşekkürler şimdiden ben büyükşehir belediyesinde 1 yıldır sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım nişanlım sağlık bakanlığına 3+1 tabi şekilde yeni atandı normalde tayin hakkı doğmamış oluyor ama bildiğim kadarıyla benimde belediye de çalıştığım için tayin biraz sor nasip olursa yakın zamanda evlilik düşünüyoruz nişanlım resmi nikahtan sonra benim yanıma tayin olabilir mi yada ben gidebilir miyim eş durumumdan dolayı cevap veren beni aydınlatan herkese teşekkür ederim

Merhabalar hepinize mutlu huzurlu sağlıklı yıllar dilerim siz değerli üye arkadaşlarıma bir sorum olacaktı vakit ayırıp cevap veren herkese teşekkürler şimdiden ben büyükşehir belediyesinde 1 yıldır sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım nişanlım sağlık bakanlığına 3+1 tabi şekilde yeni atandı normalde tayin hakkı doğmamış oluyor ama bildiğim kadarıyla benimde belediye de çalıştığım için tayin biraz sor nasip olursa yakın zamanda evlilik düşünüyoruz nişanlım resmi nikahtan sonra benim yanıma tayin olabilir mi yada ben gidebilir miyim eş durumumdan dolayı cevap veren beni aydınlatan herkese teşekkür ederim