KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2024 22:45
DHMİ arff alımlarında yaş sınırı varmı?
çok önenli?

Çok Yazılan Konular

2023/2 KPSS Tercih Sonuçları Bekleme KöşesiTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2023/2 yerleştirme sonuçları açıklandı. Nereye kaç puanla yerleştirildiniz?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)jandarma açıktan memur alımıTicaret Bakanlığı- Memur- Ticaret İl Müdürlüğü (Tüm İlçeler-Taşra)GSB sözleşmeli personel mi? Ticaret bakanlığı kadrolu memurluk mu?Puanım yerleştirme taban puanlarının üzerinde ancak yerleşemedim.2023/2 KPSS - Bahisler AçılmıştırBenden size bir öneri

Sözlük

istanbulda memur olmak 2 git ve insanlara sevgiyi anlat 1 Luwak kahvesi 1 Beni yıka 5 cami hocası 2 yazacak başlık ararken yorulmak 6 defibrilasyon 1 Dudak dolgusu çılgınlığı 4 kırklara karışmak 1 kriptik 1

Son Haberler

CHP 4 belediye başkan adayını açıkladıBartın'da kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdiAmazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyorÖzgür Özel'den Erdal Beşikçioğlu ve Mansur Yavaş açıklamasıİki ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!