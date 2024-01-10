Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Ocak 2024 23:06
Aynı İlçede İlişik Kesme

Aynı ilçe içinde norm fazlası atamasında tayinim çıktı. Aynı gün içinde ayrılış - başlangıç yapmam gerektiğini biliyorum, sorum şu: Kendi okulumdan ayrıldıktan sonra İlçe Mem, Mal Müdürlüğü vs ye gidecek miyim, yoksa kendi okulumdan ayrılış yapıp direkt tayinim çıkan okula mı gideceğim? Bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim.


tonya61
Aday Memur
11 Ocak 2024 00:38
Hocam,aynı durumdayım.Bana hiçbir şey yapmamam gerek olmadığı söylendi.Okul idaresi DYS üzerinden ilçeye yazı gönderecek,ilçe de işlemleri yapacak,dendi.
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