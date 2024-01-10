Öğrencinin rahatsız edici bakışlarına nasıl engel olunur?

Çok enteresan bir durum daha önce hiç karşılaşmadım psikolojik sorunları var galiba bence görmezden gelin hatta ona görevler verin dersle ilgisi yoksa okulla ilgili bir etkinlik olabilir...

Çok enteresan bir durum daha önce hiç karşılaşmadım psikolojik sorunları var galiba bence görmezden gelin hatta ona görevler verin dersle ilgisi yoksa okulla ilgili bir etkinlik olabilir...