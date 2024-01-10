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10 Ocak 2024 23:13
Öğrencinin rahatsız edici bakışlarına nasıl engel olunur?

Okulda bir öğrenci, dönem başından beri, derse girdiğimde gözlerini hiç kırpmadan gözümün içine bakıyor. Çok korkunç bakışları var, gözlerini kırpmamak için zorladığı için gözü kanlanıyor ve çevresi kızarıyor.

Defalarca uyardım, yapma bana gözünü dikme dedim yok, sınıfa doğru dönemiyorum derste artık.

Ben de gözünün içine aynı şekilde deliksiz sert sert baktım, ben 5 dakika dayanabildim, o yorulmadı.

Özel öğrenci değil, derslerde başarısız, arkaşlarını döver her derste ve teneffüste, yani dersle motive edilmiyor.

İdareye söyledim, önemsemiyorlar.

Sorum şu, ben bu çocuğun bana bakmasını nasıl engellerim.

Kapalıyım, makyaj yapmam, yani giyimle vs ilgisi yok.

Sınıfa döndüğüm anda, gözleri kan içinde kıpkırmızı bana kötü kötü hiç gözünü kırpmadan bakan bir çocuk, bu çocuğu nasıl vazgeçiririm.


hanımefendi22
Aday Memur
10 Ocak 2024 23:15

Göz kırpmadan baktığı için, gözü kan içinde kalıp çok korkunç görünüyor korku filmi gibi


morisco_1982
Şef
10 Ocak 2024 23:19
Çok enteresan bir durum daha önce hiç karşılaşmadım psikolojik sorunları var galiba bence görmezden gelin hatta ona görevler verin dersle ilgisi yoksa okulla ilgili bir etkinlik olabilir...
hanımefendi22, Dün

Göz kırpmadan baktığı için, gözü kan içinde kalıp çok korkunç görünüyor korku filmi gibi


hanımefendi22
Aday Memur
10 Ocak 2024 23:26

Ben de ilk kez böyle bir durum gördüm. Gelecekte ne olacaksın diye sordum ?hapishaneye gireceğim? diyor. Kötü bir ortam olduğunu anlattım, vazgeçmiyor. Ailesinin umrumda değil. Tabiki hapse girmek kendi kararı, ama bu korkunç bakışları görünce, inşallah bana bir zarar verip girmez hapse diye içimden geçiyor. Patolojik doğuştan psikopati var gibi, doktor daha iyi bilir tabiki.

morisco_1982, Dün
Çok enteresan bir durum daha önce hiç karşılaşmadım psikolojik sorunları var galiba bence görmezden gelin hatta ona görevler verin dersle ilgisi yoksa okulla ilgili bir etkinlik olabilir...

avea11
Memur
10 Ocak 2024 23:43

rehber öğretmen ile konuştunuz mu hocam öğrenci ile ilgili olarak?oradan da bir sonuç çıkmadıysa rahatsızlığınızı idarenize gerekçeleri ile yazılı olarak bildirip takibini yapın hocam. tatmin edici bir yol izlemezlerse bir üst kuruma başvuracağınızı da belirtebilirsiniz.


hanımefendi22
Aday Memur
11 Ocak 2024 00:01

Resmî işlemler yapmadan önce, kendim sınıfta bu kanlı bakışları durdurmak için neler yapabilirim? Nasıl davranmalıyım, aslında sorum bu?

Rehberlik vs sınıfta sorunu çözmemi istiyor.

avea11, Dün

rehber öğretmen ile konuştunuz mu hocam öğrenci ile ilgili olarak?oradan da bir sonuç çıkmadıysa rahatsızlığınızı idarenize gerekçeleri ile yazılı olarak bildirip takibini yapın hocam. tatmin edici bir yol izlemezlerse bir üst kuruma başvuracağınızı da belirtebilirsiniz.


harveySpecterr
Aday Memur
11 Ocak 2024 00:04
en etkin yol sanırım umursamamanız gerekiyor zamanla davranışı sönecektir

atahoca
Genel Müdür
11 Ocak 2024 00:10

Arkadaşların rehberlik tavsiyeleri yerinde ama işini cidden bileni gerekli. Çocuk takıntılı mı nedir, tespit etmeleri lazım. Resmi işlem gerekiyorsa yapın. Bu sene gidiyorsa iyi... Onu bunu döven çocuk hala nasıl okulda olur o da ayrı sıkıntı.

Çocukla polemiğe girmeyin. Çocuklara hitap ederken evladım, oğlum, kızım vb. hitaplarla yaş grubuna işaret edin. Sizin onu dikkate aldığınız gördükçe daha çok üzerinize gelecektir.


matemkogr
Şef
11 Ocak 2024 00:30

Kapalıyım, makyaj yapmam, yani giyimle vs ilgisi yok.

Açık olsanız ne fark eder hocam? Taciz tacizdir. Gerekli tutanakları tutun rehberlik birimine ve idareye yazılı bir şeklde gelen evraka işleterek ulaştırın. Gereğini yapmazlarsa yarın öbür gün bir sorun oluştuğunda başlarının ağrıyacağını bilsinler. Rehberlik servisi ne iş yapar sizin okulunuzda bunu da sorun bence..


freef
Şef
11 Ocak 2024 00:38

Rehberlikçi bu sorunu garanti çözer. Hiç olmamış hale getirir, beklemeyin gidin.

avea11, Dün

rehber öğretmen ile konuştunuz mu hocam öğrenci ile ilgili olarak?oradan da bir sonuç çıkmadıysa rahatsızlığınızı idarenize gerekçeleri ile yazılı olarak bildirip takibini yapın hocam. tatmin edici bir yol izlemezlerse bir üst kuruma başvuracağınızı da belirtebilirsiniz.


bulaşşıkk
Memur
11 Ocak 2024 00:39

Gözünün üstüne yumruğu çak gözü kapanır bi daha bakamaz.


Braweheart01
Daire Başkanı
11 Ocak 2024 00:42

Türkiye'de kadın olmanın zor yanları. Bizim ülkemiz gerçekten çok kötü insan mesajı okurken dahi dehşete düşüyor bence hocam geceleri yatarken kapınıza kilidine dikkat edin o öğrencinin açığını yakalaıp en küçük açığında savcılığa şikayet edin meb falan boşverin..açığını yakalerken yannızda en az 3-4 şahit olsun güvenlik kamerası olsun basın şikayeti. Ona ders olsun


Aktif-Rehberlik-Şart
Genel Müdür
11 Ocak 2024 00:43

Anlatiklarinizda herhangi saptırma yoksa, öğrencide kısmi bir patalojik durum, depresiflik veya anomali olduguna kanaat getirdim. Bu durumu rehberlik servisi çözemez, cözmek şorda kalsın daha da elinize yüzünüze bulaştırır sorun katlanarak büyür görüşündeyim. Kime sorsanız da farklı düşüncede sayilmaz. Yalnız bir detay daha yakaladim bu da kendi hatanız, Ben de gözünün içine 5 dk süreyle baktım demeniz, öğrencinin o davranışını olumsuz yönde kamçılar. Onu yanlış yapmışsınız. Şifaen uyarinizin ise yaramadığını söylemişsiniz. Bu durumda velisini okula cagirtarak okul yönetimi yanında sorunu nasıl aşacaginizi görüşmeniz daha doğru olacaktır.


arrifelltarif
Aday Memur
11 Ocak 2024 00:56

"Kadın kadının kurdudur." tezi böylece doğrulanmış oldu:)


Megatronics
Şef
11 Ocak 2024 01:09

Ve A. Slm:)

freef, Bugün

Rehberlikçi bu sorunu garanti çözer. Hiç olmamış hale getirir, beklemeyin gidin.


Teknososyal
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 01:22

"Sorum şu, ben bu çocuğun bana bakmasını nasıl engellerim."

Hayır bakmasını engelleyemezsiniz prosedürde o sizin öğrenciniz.

Şimdi izninizle benim size 1 sorum var,

Bu bakışları size hangi ara yapıyor, ders anlatımı esnasında filan mı yoksa ders rölantiye girdiğinde, işte anlatım yerine boşluk oluştuğu bir sırada mı ısrarcı bakışlar atıyor? Bu 2 durum farklı birbirinden. Dersi anlatiminiz esnasında bakıyorsa bakışlarını sorgulamanız sizi hedef tahtasına koyabilir.


casser1a
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 02:33
Sen meslek hayatın boyunca böyle bir çocuk görmedin diye bu hiç olmayacak anlamına mı geliyor, kadın anlatıyor işte sıkıntısını niye yalan söylesin. Millete diyeceğine sen sorgula öğretmenliğini.. Tövbe tövbe ya ne rahatsız insanlar var

Velocıraptor
Genel Müdür
11 Ocak 2024 06:40

Kesinlikle haklısın daha önce de böyle provakatif başlıkları açan aynı kişinin elinden çıkmış uyduruk bir masala benziyor.

Zayıf senaryo, başarısız oyunculuk otur sıfır !


Prettyhatun
Yasaklı
11 Ocak 2024 09:51

Yorumuma eksi verenlerde, eksi verildiği için yorumumu gizleyenlere de tek bir cevabım var.

Allah herkesin kalbine göre versin. Umarım sizin çocuklarınıza bu başlığı açan kişi gibi ve sizin gibi öğretmenler nasip olur,

Başka sözüm yok...


lisans mezunu
Şef
11 Ocak 2024 10:27

benim de ilk aklıma gelen bu oldu


MeteAkk
Aday Memur
11 Ocak 2024 10:40
başka ne denir ki okul çağındaki bir çocuğu sapık katil psikopat bütün yaftaları yapıştırıyor çocuk un bir sorunu varsa çözüm odaklı yaklaşın topluma kazandırmaya çalışın siz bir eğitim cisiniz işiniz sadece müfredat taki dersleri anlatıp evinize gitmek değil bu çocuk ların hayatına değebilir iyi bir şekilde yönlendirebilirsiniz
lisans mezunu, 8 saat önce

benim de ilk aklıma gelen bu oldu

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