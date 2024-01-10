Öğrencinin sapık bakışlarına nasıl engel olunur?

Okulda bir öğrenci, dönem başından beri, derse girdiğimde gözlerini hiç kırpmadan gözümün içine bakıyor. Çok korkunç bakışları var, gözlerini kırpmamak için zorladığı için gözü kanlanıyor ve çevresi kızarıyor.

Defalarca uyardım, yapma bana gözünü dikme dedim yok, sınıfa doğru dönemiyorum derste artık.

Ben de gözünün içine aynı şekilde deliksiz sert sert baktım, ben 5 dakika dayanabildim, o yorulmadı.

Özel öğrenci değil, derslerde başarısız, arkaşlarını döver her derste ve teneffüste, yani dersle motive edilmiyor.

İdareye söyledim, önemsemiyorlar.

Sorum şu, ben bu çocuğun bana bakmasını nasıl engellerim.

Kapalıyım, makyaj yapmam, yani giyimle vs ilgisi yok.

Sınıfa döndüğüm anda, gözleri kan içinde kıpkırmızı bana kötü kötü hiç gözünü kırpmadan bakan bir çocuk, bu çocuğu nasıl vazgeçiririm.