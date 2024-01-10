KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Ocak 2024 23:15
Yeni atandım kurum heyet raporu istiyor böyle bir şey var mı ?

Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinden) ÖSYM KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçlarının, ilan tarihinden sonra alınan sağlık kurulu raporları geçerlidir. Kurul raporu ?Devlet memuru olmasında sakınca bulunmamaktadır? ibareli olacaktır. (Arşiv Araştırması Sonucuna göre daha sonra getirilecektir.)

Böyle bir madde var istenen evraklarda ben şimdi heyet raporu mu alıcam bunu almak 4-5 gün sürüyor çalışıyorum da napabilirim


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
10 Ocak 2024 23:27

Evet alman gerekiyor tabi. Ben de almıştım 1 günde alınıyor, sabahtan aksama kadar sürüyor.


Ateynanınoglu
Aday Memur
10 Ocak 2024 23:35

Nereden almıstınız hocam 1 günde hallediliyor mu emin misiniz ? Tanıdık doktor mu vardı hastanede cünkü 1 günde bir sürü teste girmek mümkün mü

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Evet alman gerekiyor tabi. Ben de almıştım 1 günde alınıyor, sabahtan aksama kadar sürüyor.


ayvaztuzcu
Aday Memur
10 Ocak 2024 23:44

Bende aldım Şehir hastanesinen zaten tam teşekküllü dediği devlet hastanesi özeli kabul etmediler. 9 ay önce aldım 800 küsur para yatırdım 1.5 gün sürdü. 11 veya 12 farklı alandan rapor alınıyor. Zaten raporu veren Doktorlar heyet halinde hepsi aynı işi yapıyor. Tavsiyem şu olur sıra bekleyeceysiniz mecburen size yardımcı biri olsun örneğin siz göz için sıra beklerken o fizik tedavi yi beklesin ben tek başıma çok uğraştım dedigim sekilde yapan kisiwlr daha çabuk halletti işini


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
11 Ocak 2024 00:50

Evet doktor tanıdık vardı randevuyu o halletti yoksa verdikleri randevu evrak teslim tarihini geçiyordu. Ama doktorlari gezerken bir yardımı olmadı tek tek sira bekleyip girdim çıktım, eger tahlillerde sıkıntı cikmazsa tekrar tahlil isteme durumu filan olmazsa çoğu bir gunde hallediyordu, en fazla 2. Güne sarkanlar oluyordu yetismezse

Ateynanınoglu, 1 saat önce

Nereden almıstınız hocam 1 günde hallediliyor mu emin misiniz ? Tanıdık doktor mu vardı hastanede cünkü 1 günde bir sürü teste girmek mümkün mü

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