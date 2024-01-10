Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


10 Ocak 2024 23:32
psikiyatriden elenenler
2019 yılında psikiyatri randevum var ilaç ta kullanmışım yeşil reçete pomeme hazırlanıyorum elenir miyim sizce ve şu 2 yıl önce tanı veya ramdevu yoksa sıkıntı olmaz şartı diye bir şey var mı bilenler yardımcı olur mu

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