psikiyatriden elenenler

2019 yılında psikiyatri randevum var ilaç ta kullanmışım yeşil reçete pomeme hazırlanıyorum elenir miyim sizce ve şu 2 yıl önce tanı veya ramdevu yoksa sıkıntı olmaz şartı diye bir şey var mı bilenler yardımcı olur mu

2019 yılında psikiyatri randevum var ilaç ta kullanmışım yeşil reçete pomeme hazırlanıyorum elenir miyim sizce ve şu 2 yıl önce tanı veya ramdevu yoksa sıkıntı olmaz şartı diye bir şey var mı bilenler yardımcı olur mu