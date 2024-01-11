Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 00:44
Adalet Bakanlığımız.
Öyle güzel bir Bakanlığa sahibiz ki. el kadar bebeğimden ve eşimden ayrı kalmamak için binbir fedakarlık yapıyoruz. Öyle sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Eşim hasta ve bebeğim küçücük ama onları bırakıp bambaşka bir şehirde yaşıyorum. Neden peki eş durumu için fiili çalışma süresi varmış. Bu süre az bir süre de olabilir. Bakanlığımız istese doğunun ücra yerine polislerde olduğu gibi yeni ve bekar memurları da verebilir. Neden ben hasta eşimden ve el kadar bebeğimden ayrı kalıyorum yarım motivasyonla iş yapıyorum şu üç günlük dünyada . Genel Müdürlüğe çok gitmek istedim. Nice personelin bi referansla eğitim merkezlerinde , Anayasa mahkemelerinde çalıştığını duydum ama şahsım olarak ben genel müdürlüğe referanssız gidersem eşimin hastalığı dahi olsa boşa çıkacağını düşündüm ve gitmedim. Hayat şu dönemde öyle boş ve anlamsız geliyor ki. depremi beraber yaşadığım eşimi ve çocuğumu bırakıp ücra bir köşede ne zaman tayinime onay verileceğini bilmeden çalışmak. Çocuğumun burnu kanasa yanına yetişmenin 11 saat olması. Akşam otobüs dahi bulamamak. Ben aile birliği mazeretinin yumuşatılması gerektiğini düşünüyorum. Yürüyen cesetten farklı hissetmiyorum şahsımı. Fiili bir yıl çalışma istiyor. Gys ve uds sebebiyle olduysa 2 yıl fiili istiyor. Gysden önceki mazeretin kabul edilmediği yazıyor. Ne yapsın bu personel boşansın mı eşinden neden bu kadar zor olur bir tayin. Kimine çok kolay kimine çok zor. Benim bu hayatta umudum dahi kalmadı arkadaşlar. Allah devletimize güç kuvvet versin zeval vermesin. Şu aile birliği mazereti az biraz yumuşatılsın lütfen.

OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
11 Ocak 2024 00:50

Umarım en yakın zamanda iyi bir çözüme ulaşırsınız....

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