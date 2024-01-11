KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 01:02
Kalp EF 35 çokmu kötü
Babamın kalp rahatsızlıgı ilerlemiş yetersizlik derecesi EF 35 gelmiş çokmu kötü durumu arkadaşlar doktorlara soruyorm net cevap verem yok

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