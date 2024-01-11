Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ocak 2024 02:09
Sayfada koruma ve güvenlik memuru yok mu arkadaşlar

Kamuda çalışan koruma ve güvenlik memuru arkadaşlar maaş hakkında bilgi verebilir mi ?


nihat666
Aday Memur
11 Ocak 2024 02:41

var kardeş

Toplam 1 mesaj

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