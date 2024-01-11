Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Ocak 2024 08:37
Önceden Alınmış Sağlık Kurulu Raporu

Merhaba arkadaşlar, ben yaklaşık 8 ay önce memuriyet işe başlama için sağlık raporu çıkarmıştım.(2 yıl geçerlidir yazıyor raporda)

Şimdi Üniversiteye yerleştirildim. İstenen belgelerde sağlık raporu istiyor tekrar çıkarmak gerekiyor mu?

Teşekkür ederim.


Dgncnns
Aday Memur
11 Ocak 2024 08:49
bu soruyu personel islerine sorarsanız daha sağlıklı bir bilgi alabilirsiniz hocam

hsnd
Başbakan Müsteşarı
11 Ocak 2024 10:46
Kuruma sorarsınız aynı soruyu sorun olmaz derse verirsiniz yenisini alın derse alırsınız bu kadar basit.
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