Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 08:43
Yönetici sınavına giricem

Eğitim yönetimi sertifikası şartı var yönetmelikte o sertifikayı ne zaman nasıl almak gerekiyor, yönetmelikte tam anlayamadım, bilgisi olan var mı?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
11 Ocak 2024 10:55

sertifika kursu açılana kadar sertifika şartı yok,

kursun açıldığı açılacağı da yok

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