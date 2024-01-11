KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 08:50
Memurluktan ikiden fazla istifa hk.

memuriyetten ikiden fazla istifa edip geri donme dilekceyle geri donusler icin mi gecerli? kpss ile atanmada sinir var mi acaba ?

3 defa duz memurluktan istifa eden biri ust unvan olarak atiyorum muhendislige yeni kpss ile atanabilir mi


pekgozenes
Aday Memur
11 Ocak 2024 10:22

İstediğin kadar istifa edebilirsin. Kpss ile atanabilirsin.


pekgozenes
Aday Memur
11 Ocak 2024 10:26

İstifa sonrası dönüş derken pişman oldum deyip 6 ay sonra sınavsız başvuran için geçerli. Net bilgi.


kaya0172
Aday Memur
11 Ocak 2024 11:25

devlet memurluğun toplamda 2 kez istifa edilir diye biliyorum biri sözleşmeli memurluktan istifa sayılmaz diye biri söyledi ama ne kadar doğru bilmiyorum

pekgozenes, 1 saat önce

İstediğin kadar istifa edebilirsin. Kpss ile atanabilirsin.

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