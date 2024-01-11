memurluktan öğretmenliğe geçiş

Başka bir kamu kurumunda 10 yıl devlet memurluğu yapan bir kişi, öğretmenliğe kpss ile kazanıp geçerse; sıfırdan mı öğretmen olmuş oluyor? bu 10 yıllık memurluğunu öğretmenlikten sayarlar mı yoksa sadece kıdem olarak mı eklenir?

Başka bir kamu kurumunda 10 yıl devlet memurluğu yapan bir kişi, öğretmenliğe kpss ile kazanıp geçerse; sıfırdan mı öğretmen olmuş oluyor? bu 10 yıllık memurluğunu öğretmenlikten sayarlar mı yoksa sadece kıdem olarak mı eklenir?