Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 10:14
Çocuk Adalet Merkezleri Hakkında

Merhaba arkadaşlar, ben 6 yıllık katibim, ticaret mahkemesinde çalışıyorum, komisyonumdan bir yazı düştü. çocuk adalet merkezleri kurulduğuna ilişkin ve açılacak olan merkez ise evime çok yakın yürüme mesafesi, çocuk ağır ceza , çocuk mahkemeleri, soruşturma bürosu ve adli destek mağdur müdürlüğü artık faaliyete geçecek. Ben daha önce çocuk mahkemelerinde ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde hiç çalışmadım işe başladığımdan beri ticaretteyim. çalışan arkadaşlar varsa bana iyi ve kötü yönlerini yazar mısınız? açıkçası orayı istememin en büyük nedeni evime yakın olması dilekçe yazdığım da dikkate alırlar mı sizce? cevaplarınız için çok teşekkür ederim..

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