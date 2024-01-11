Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Ocak 2024 10:54
5393 sayılı kanunun 49. maddesine göre sözleşmeli mühendisin 657/4b sözleşmeli mühendis olarak atanm

5393 sayılı belediye kanunun 49. maddesine göre belediyede sözleşmeli mühendis olarak çalışan biri başka bir kuruma 657/4b sözleşmeli mühendis olarak atamasında bir sakınca olur mu?

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