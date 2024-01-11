Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 11:12
Sayın editör lütfen okuyunuz

Biraz önce bana rahatsızlık verici yazı dolayısı ile verdiğiniz uyarı hakkında sizi uyanıyorum!

Söz konusu başlık İçerisinde hiç bir biçimde rahatsız edici bir yorumum bulunmamaktadır, kişilerin verdiği eksiye göre bana uyarı veremezsiniz

Ayrıca söz konusu başlık içerisinde suç barındırmaktadır! milli eğitim kanun ve yönetmeliklerine aykırı davranış söz konusudur

Sizi uyarıyorum, başlığı kaldırmayıp üstüne üstlük bana uyarı veriyorsunuz, suçu koruyorsunuz!

Başlığı kaldırın


tarih-1903
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 11:19

bir insanı uyarıyorsanız elinizde yaptırım gücü olmalı.mesela editörler uyarınızı dikkate almazsa...ne yapabileceksin?


Prettyhatun
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 11:29

kişi hak ve hürriyetlerini ayrıca kanun ve yönetmelikleri korumak amacı ile Mahkemeler vardır. Yaptırımı ben değil, benim hakkımı koruyan Devlet verecektir. Saygılar

tarih-1903, 14 dk. önce

bir insanı uyarıyorsanız elinizde yaptırım gücü olmalı.mesela editörler uyarınızı dikkate almazsa...ne yapabileceksin?

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