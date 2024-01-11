Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 11:15
Kurum içi atama ayrılış süresi

İl içinde kurum içi atamam oldu ayrılış süresi (en geç ne kadar sürede ayrılmam lazım) ile ilgili bilgisi olan var mı bir de ayrılış yaptığım gün diğer kuruma başlangıç yapacak mıyım teşekkürler şimdiden


kitlendik
Şef
11 Ocak 2024 11:22

1 ay ayrılık süresi ayrılıştan sonra 15 gün başlama süresi var. Yalnızca aynı ilçede (kurumlar aynı belediye içinde) işyeri değişikliği yapıyorsanız (örneğin hastaneden tsm?ye geçiş vs) aynı günn içinde başlamanız gerekir.

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