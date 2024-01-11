KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 11:16
İnşaat Mühendisliği 2024

DSİ mi Karayolları mı Kültür Turizm Bakanlığı mı ?

Merhaba arkadaşlar İnşaat Mühendisliği mezunuyum. DSİ, Karayolları ve Kültür Turizm Bakanlığı arasında bir tercih yapacağım. 2024 yılında bir inşaat mühendisi bu 3 kurumdan hangisini tercih etmeli, bilgisi olan arkadaşlar kurumların birbirlerine göre avantaj-dezavantajlarından bahsedebilir mi? Teşekkürler

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