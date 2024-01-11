Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


11 Ocak 2024 11:37
eş durumu
ben doğuda kadrolu hemşireyim, eşim batıda 1 yıllık polis ,eşim yanıma gelmek için eş durumu dilekçesi verdi ama olumsuz sonuçlandı bunun kadrolu olmamla alakası varmıdır yada aynı durumda olupta olumlu sonuçlanan var mı

matrakk
Şef
11 Ocak 2024 12:19
ilk atama ise eşin yanına gelebilir yoksa bulunduğu ilin zorunlu hizmet süresini tamamlama önemli birde eşinin asalet tastigi oldumu acaba belki ondandır

Dilan50
Memur
11 Ocak 2024 12:32
kadroluysan vermiyor son zamanlarda
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararı27 Aralık'ta Açığa Alınan Memurlar1999-2008 Arası EmeklilikZor Kullanma Yetkisini İlişkin Sınırın Aşılması Duyu kaybı ve çınlamaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Polis Özel Harekat 2024Lojman süresi 5 Yıl mı ? Silahı alınan polis Yeni yılda özel harekat alımı olucak mı ?

Sözlük

menzil cemaati 1 turabi 1 Epstein skandalları 7 Biricik Sevgilim 2023 1 yanardağ 1 gazeteci 1 2024 3 vakfıkebir ekmeği 2 kavanozdan abajur yapmak 1 cemal süreya 2

Son Haberler

112 Çağrı Merkezi'ni meşkul edenlere para cezasıMerkez Bankası rezervleri 139,6 milyar dolara gerilediAK Parti'de gözler 15 Ocak'ta: 48 ilin adayı açıklanacak40 yıllık evli çift vazoyla birbirini yaraladıİYİ Parti, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!