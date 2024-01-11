ben doğuda kadrolu hemşireyim, eşim batıda 1 yıllık polis ,eşim yanıma gelmek için eş durumu dilekçesi verdi ama olumsuz sonuçlandı bunun kadrolu olmamla alakası varmıdır yada aynı durumda olupta olumlu sonuçlanan var mı

ben doğuda kadrolu hemşireyim, eşim batıda 1 yıllık polis ,eşim yanıma gelmek için eş durumu dilekçesi verdi ama olumsuz sonuçlandı bunun kadrolu olmamla alakası varmıdır yada aynı durumda olupta olumlu sonuçlanan var mı