Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


11 Ocak 2024 11:54
Koruma ve Özel Güvenlik
Göreve başlayacak olan lisans mezunu silahlı Özel Güvenlik Görevlisinin aylık maaşı ne kadardir??

hsyncl
Aday Memur
11 Ocak 2024 12:28

33-34 bin


mert10.c
Aday Memur
11 Ocak 2024 12:29
eywallah.
Toplam 2 mesaj

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