KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 12:04
GSB gençlik çalışanı için Kastamonu'ya kaç puanla tercih yaptınız

Kastamonuyu tercih eden arkadaşlar kaç puanla tercih yaptınız. Umarım herkese gönlündeki nasip olur &#9786;


M.zeynepp
11 Ocak 2024 13:21

Kimse tercih etmedin mi ya Kastamonu'yu &#128516;&#128516;

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