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Editörler : supporters.


11 Ocak 2024 12:08
eskiye özlem

Şu sıralar tabi öncesi de var herkes eski yılların eski kokunun dokunun sanatın ve insanın dahası tabiatın özleminde.

Değer verilen yılların özleminde. Bu özlemi duyan insanlar ölmeye başladı. Azalmaya.

Yakında bu özlem de anlamsızlaşacak.

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