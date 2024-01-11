Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ocak 2024 12:12
Halihazırda memurken Yedek Subay olarak askere gitmek hk.

Herkese iyi günler. Yeni mezun mühendisim ve KPSS ile devlete mühendis olarak atandım. Askerlik yapmam gerekiyor, bedelli ücreti çok yüksek, 6 ay gidersem de maaşım kesiliyor bedelliden daha fazla para kaybediyorum. Yedek subay olarak gitmek sizce mantıklı mı? Meslek kurası çıkma şansı nedir?


Fatihhkr
Aday Memur
11 Ocak 2024 13:32

Bedelli düşünmüyorsanız yedek subayliga basvurun derim ben.


Fatihhkr
Aday Memur
11 Ocak 2024 13:36

Meslek kurasıda hangi bransta mühendislik yaptiginiza göre cikma ihtimali degisir.İnsaat-Makina-Elektrik müh. aliyo daha cok askeriyenin bunlara ihtiyaci oluyo diye biliyorum.Tabi bunlar celp dönemine göre de degisiyo bazi celp donemlerinde daha az ihtiyac olabiliyo veya sizin basvurucaginiz dönemde sizinle ayni branstan kac kisi yedek subayliga basvuruyo buda onemli.

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