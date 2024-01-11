Kadro müdür yardımcısı olursam en kısa ne kadar sürede öğretmenliğe donebiliyorum?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?Öğrencinin sapık bakışlarına nasıl engel olunur?Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınAkape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Saglik mazeret tayini basvurum kabul edildi ama?Memur emeklisine aylık bağlama oranı %44Okul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.Uzman Öğretmenlik SüreleriEk ders
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!