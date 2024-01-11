Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 12:27
Kadro müdür yardımcısı olursam en kısa ne kadar sürede öğretmenliğe donebiliyorum?

İlkogretim matematik öğretmeniyim . İlçede çalışıyorum merkez için idarecilik sınavına gireyim mi diyorum. Tam olarak kadrolu müdür yardımcılığından öğretmenliğe geçebilmek için en az ne kadar idarecilik yapmam lazım? Geçiş zor mu, zorluyorlar mi? Kesin bilgisi olan hocalarım cevaplarsa çok memnun olurum. Tavsiye eder misiniz? Tesekkürler


bahçesaray
Aday Memur
11 Ocak 2024 12:32
1 gün sonra dilekçe ile geçe bilirsiniz ,tabiki dilekçe kabul edilirse

math3860
Aday Memur
11 Ocak 2024 12:37

Yani zorladiklarini mi demek istiyorsunuz? Yoksa mümkün olduğunu mu?

bahçesaray, 3 saat önce
1 gün sonra dilekçe ile geçe bilirsiniz ,tabiki dilekçe kabul edilirse
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