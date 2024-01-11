Resmi çalışanlar için traş ücreti

dayılar için önemli değil zaten çoğunun saç traşı olma ihtiyacı yok onlar için 3600 gelsin yaş haddi 60 olsun yeter nasıl olsa gençler çalışır:)

dayılar için önemli değil zaten çoğunun saç traşı olma ihtiyacı yok onlar için 3600 gelsin yaş haddi 60 olsun yeter nasıl olsa gençler çalışır:)