Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


11 Ocak 2024 12:34
Resmi çalışanlar için traş ücreti

Niye bu adaletsizlik var? Resmi çalışan bir memur traş bıçağı (fiyatları uçtu gitti malum) traş köpüğü, losyonu ve ayrıca saç traşı için bir dünya masrafa giriyor neden bu karşılanmıyor?


Bozkır34
Aday Memur
11 Ocak 2024 12:39

Şimdi başlığı açan arkadaşı linçleyenler olacak ama sonuna kadar haklı bir sitem.


Android60
Genel Müdür
11 Ocak 2024 12:50

Aynen hergün traş olmamızı isteyenler masraflsrıda karşılssın


Pol.erz.76
Aday Memur
11 Ocak 2024 13:09
İlk defa bu formda çok farklı bir başlık helal olsun kardeş sana
Bozkır34, 2 saat önce

Şimdi başlığı açan arkadaşı linçleyenler olacak ama sonuna kadar haklı bir sitem.


siyahbeyaz88
Daire Başkanı
11 Ocak 2024 13:31
saç traşı olmuş 200 lira ayda 400 lira gidiyor:)

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
11 Ocak 2024 13:36
dayılar için önemli değil zaten çoğunun saç traşı olma ihtiyacı yok onlar için 3600 gelsin yaş haddi 60 olsun yeter nasıl olsa gençler çalışır:)

pusulapolis6
Memur
11 Ocak 2024 13:40

Aslında benzer durum sivil çalışan arkadaşlar için var. Resmi çalışanların aldığı istihkak ile sivil çalışanlara ödenen giyim ücretini karşılaştırdığında adaletsiz bir durum ortaya çıkıyor.


mratanamayan
Aday Memur
11 Ocak 2024 13:45

aylık bıçağı köpüğü dahil 250 300 tutar ayıp be koca polise yakışmıyor


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
11 Ocak 2024 13:52
doğru ve yerinde bir konu.... her gün traş olmaktan bıktım usandığım yetmiyor gibi bıçağı köpüğü çok pahalı hergün zam geliyo. yazın bunuda bir kenara polisin sorunları neler dediklerinde bunuda ekleriz

Bytraffic
Aday Memur
11 Ocak 2024 14:47

KOCA polis tabi ya ne yapsa yakışmaz polise.

mratanamayan, 1 saat önce

aylık bıçağı köpüğü dahil 250 300 tutar ayıp be koca polise yakışmıyor


KingİsBorn
Aday Memur
11 Ocak 2024 15:02
gördüğüm en haklı SİTEM sonuna kadar haklısın devrem

iyilikiyidir01
Aday Memur
11 Ocak 2024 15:05
Adına layık bir baslık seni ayakta alkıslıyorum trollukte cıgır actın
Toplam 11 mesaj

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