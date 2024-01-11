Özel Hastanelerin Sömürüsüne Dur De

yakın zamanda bir özel hastaneye gidip muayene ya da tedavi oldunuz mu? ne kadar para ödediniz, çok mu fazla? bir de buradan kontrol etmelisiniz aslında özel hastane sizden en fazla ne kadar para alabilirmiş. https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/ilaveUcretHesaplama.faces Evet, özel hastaneler sgk ile anlaşmalarına göre devletin kendilerine ödediği tutarın en fazla 2 katını vatandaştan ilave ücret olarak alabilir. Bunu da hastanelerde büyük tabelalarda yazıyorlar fakat uygulamada maalesef 2 kat yerine 7-8 kat ilave ücret alınıyor. Örneğin sgk nın özel hastaneye kişi başı ödediği muayene ücreti 100tl. Hastane en fazla bunun %200 ünü yani 200tl vatandaştan ilave ücret olarak talep edebilirken 700-800tl ücret alıyorlar. Birçok insan yukarıda linkini verdiğim sayfadan ve özel hastanenin maksimum alabileceği tutardan habersiz olduğu için haksız yere bu yüksek muayene ve tedavi ücretlerini ödüyor. Konudan haberdar olduğumdan beri hastaneden fatura aldıktan sonra sgk yoluyla ya da hastane ile görüşerek fazla alınan ücretin iadesini talep ediyorum. Çevremde de bunu duyurmaya çalışıyorum. Son yaşadığım hadise ise olayı bir adım daha ileriye götürdü. Sakarya'da bir özel hastanede eşim muayene olduktan sonra faturamızı aldık, ilave ücret hesaplama sayfasından kontrol ettik ve bizden fazla alınan ücreti hastaneden talep ettik. Hastane bize iadeyi gerçekleştirdi fakat 1 ay sonra aynı doktora kontrole gittiğimizde hastane yetkilileri doktorun hasta seçme/reddetme hakkı olduğunu, fazla alınan ücretin iadesini talep ettiğimiz için bizi reddettiklerini belirttiler. Yani yaptıkları haksızlığa yenisini eklediler. Hakkımızı aradığımız için mağdur olduk. Burada tedavi olmak istiyorsanız haksızlığa sömürülmeye göz yummalısınız, biz SGK falan tanımayız diyorlar yani. şu pişkinliğe rahatlığa bakın. 700-800tl muayene ücretini geçtim insanlara 80-90bin TL tedavi ücretleri çıkarıyorlar haksız yere. insanlar böyle sömürülmemeli. bu konu duyurulmalı.

yakın zamanda bir özel hastaneye gidip muayene ya da tedavi oldunuz mu? ne kadar para ödediniz, çok mu fazla? bir de buradan kontrol etmelisiniz aslında özel hastane sizden en fazla ne kadar para alabilirmiş. https://gss.sgk.gov.tr/SaglikHizmetSunuculari/pages/ilaveUcretHesaplama.faces Evet, özel hastaneler sgk ile anlaşmalarına göre devletin kendilerine ödediği tutarın en fazla 2 katını vatandaştan ilave ücret olarak alabilir. Bunu da hastanelerde büyük tabelalarda yazıyorlar fakat uygulamada maalesef 2 kat yerine 7-8 kat ilave ücret alınıyor. Örneğin sgk nın özel hastaneye kişi başı ödediği muayene ücreti 100tl. Hastane en fazla bunun %200 ünü yani 200tl vatandaştan ilave ücret olarak talep edebilirken 700-800tl ücret alıyorlar. Birçok insan yukarıda linkini verdiğim sayfadan ve özel hastanenin maksimum alabileceği tutardan habersiz olduğu için haksız yere bu yüksek muayene ve tedavi ücretlerini ödüyor. Konudan haberdar olduğumdan beri hastaneden fatura aldıktan sonra sgk yoluyla ya da hastane ile görüşerek fazla alınan ücretin iadesini talep ediyorum. Çevremde de bunu duyurmaya çalışıyorum. Son yaşadığım hadise ise olayı bir adım daha ileriye götürdü. Sakarya'da bir özel hastanede eşim muayene olduktan sonra faturamızı aldık, ilave ücret hesaplama sayfasından kontrol ettik ve bizden fazla alınan ücreti hastaneden talep ettik. Hastane bize iadeyi gerçekleştirdi fakat 1 ay sonra aynı doktora kontrole gittiğimizde hastane yetkilileri doktorun hasta seçme/reddetme hakkı olduğunu, fazla alınan ücretin iadesini talep ettiğimiz için bizi reddettiklerini belirttiler. Yani yaptıkları haksızlığa yenisini eklediler. Hakkımızı aradığımız için mağdur olduk. Burada tedavi olmak istiyorsanız haksızlığa sömürülmeye göz yummalısınız, biz SGK falan tanımayız diyorlar yani. şu pişkinliğe rahatlığa bakın. 700-800tl muayene ücretini geçtim insanlara 80-90bin TL tedavi ücretleri çıkarıyorlar haksız yere. insanlar böyle sömürülmemeli. bu konu duyurulmalı.