Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 12:55
Eş durumundan Tayin
eşim destek personeli 3+1 4B olarak 3 ay önce göreve başladı.. yalnız ben başka şehirde üniversitede kadrolu teknikerim. eşimin yanıma gelmesini istiyorum. çünkü bildiğiniz gibi üniversiteler çakılı kadro. şimdi eşim eş durımudan bulunduğum yere gelebilir mi ? ne zaman başvurabilir? neler yapmalıyız ?. bilgisi olanlar aydınlatırsa sevinirim.

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