KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 13:12
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 Personel Alımı
Arkadaşlar İİBF-İsletme Mezunu alım gelmiştir hayırlı olsun.

test4
11 Ocak 2024 14:01

başvuru ne zaman?


Ahmet4256
Aday Memur
11 Ocak 2024 14:16

Ağustos 1989 doğumlu.Kamu yönetimi mezunuyum

Başvuru yapabilirmiyim?

35 yaş sınırı var ondan sordum.

test4, 1 saat önce

başvuru ne zaman?


test4
11 Ocak 2024 14:30

haber takvim'de geçiyor. açıkçası ne kadar doğru bilemiyorum. habere göre 230 iibf alınacak. 35 yaş şartı var. alımlar ise ocak 25 - şubat 8 arası.

"müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek" anlaşılan iibf alımında sözlü mülakat yok gibi.

Ahmet4256, 52 dk. önce

Ağustos 1989 doğumlu.Kamu yönetimi mezunuyum

Başvuru yapabilirmiyim?

35 yaş sınırı var ondan sordum.


ris258
Aday Memur
11 Ocak 2024 15:03

kamu ilanda yayınlandı

test4, 38 dk. önce

haber takvim'de geçiyor. açıkçası ne kadar doğru bilemiyorum. habere göre 230 iibf alınacak. 35 yaş şartı var. alımlar ise ocak 25 - şubat 8 arası.

"müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek" anlaşılan iibf alımında sözlü mülakat yok gibi.

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