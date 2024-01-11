Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 13:26
eş tayini

eşim 18.01.2023 tarihinde ağrıda sözleşmeli tıbbi sekreter olarak göreve başladı. ben ise 11 yıll kadrolu ikm personeliyim diyarbakırda görev yapıyorum. bu ayın 18 inde eşimin 1 yılı doluyor. eş durumundan başvurmamız halinde sözleşmeli olarak çalışan eşim gelebilir mi çıkma ihtimali nedir. sağlık bakanlığının tayin olayları biraz farklı kura filan diyor bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirebilir mi ?


neat
Aday Memur
11 Ocak 2024 13:38

Kardeş bende aynı durumdayım herkes farklı bir telden çalıyor. Ama bildiğim mazeret tayini kurası bu ay sonuna doğru açılacak diyorlar ona katılsın eşin gelme ihtimali var. Bende bu kadar biliyorum daha detaylu bilgi verecek varsa merak ediyorum.


SANSAR21
11 Ocak 2024 14:06

valla üstad çıkmasa perişan oluruz. 4 aylık kızım var baya kötü olur


Sedat Yılmazi
Aday Memur
11 Ocak 2024 14:28

ocak ayı içinde 1 yılını dolduran eşi kadrolu olan personel için tayin talepleri için duyuru yayınlanacak başvuran sayısı ve açılan kadro sayısına göre kura yada direk atamalar yapılacak ancak bakanlıktan bir numara vermişlerdi daha önce o numarayı arayıp tayin talebinde bulunacağınızı bildirir ve kadro açılmasını talep ederseniz yer açıyorlar diye biliyorum numara şu an aklımda yok

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