KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Ocak 2024 13:47
öğretmen ilanı

bakanlık yeni alınacak öğretmenler için şubat ayı iş başı yapar demişti şuan şubata yetişmez eylüle beklermiyiz yoksa mart nisan mayıs gibi göreve başlatma şansları var mı ?


ya sabır!
Aday Memur
11 Ocak 2024 14:05
hocam zaten bakan açıklama yapmıştı o yüzden şubata yetişmez..bende artık seçime doğru atama sayılarını söylicekler Mart başı gibi seçim öncesi atama yaparlar ama eylülde başlarız bence yani Eylüle kaldı..
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