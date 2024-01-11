Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı açacak mı?

Bilindiği üzere görevde yükselme sınavı 2022 yılında yapıldı ve iki yılda bir yapılacak diye bir söylenti yayıldı. Ancak 2023 yılında görevde yükselme sınavıyla kazanılan kadrolara sınavsız olarak müdürler atandı. Dava açıldı ve dava kazanıldı fakat koltuklarına oturan kişiler kalkmadı. Bu süreç uzayacağa benziyor.

Şimdi gelelim 2024 yılına. Görevde yükselme sınavı açılacak mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı bir takvim yayımlamayı düşünüyor mu?