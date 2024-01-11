Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ocak 2024 13:48
İller arası başvuru takip

İller arası tayine başvuran arkadaşlar başvuru takibini görebilen var mi başvuru durumunda ne yazıyor


kitlendik
Şef
11 Ocak 2024 14:31

Şu an başvurunuzu görüntüleyebilirsiniz 22 sinde reddedilenler pbs üzerinden ilan edilecek

Toplam 1 mesaj

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