Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


11 Ocak 2024 14:11
Polislikten smm ye geçiş ne kadar mantıklı ?
30 yaşında polis memurunun smm staj sınavını kazanıp mesleği bırakması ne kadar mantıklı ? 3 yıllık staj süresince maddi anlamda ciddi bir kayıp olacak ama stajın akabinde polislikle hemen hemen aynı maaş veya toplahdığın deftere göre çok daha fazlası olabilir . Kendi işinin patronu olmak yolunda memurluktan vazgeçilir mi riske değer mi ?Tecrübesi veya fikri olanlar paylaşırsa sevinirim Not : Evliyim ve iki çocuğum var

sinanpolat22
Şef
11 Ocak 2024 14:13
3 yil boyunca aileden destek gorebileceksen hic dusunme.

Poliss155
Memur
11 Ocak 2024 14:18
benim abim mali müşavir çok özeniyorum mesela evden çalışıyor işe gitme diye bi kavramı yok..Bi şirkette müdür pozisyonunda idi maaşı da güzeldi bıraktı risk aldı kendi bürosunu açtı bir kaç sene sıkıntı çekti ama şuan çok iyi durumda.Biraz sıkıntıyı göze alıyorsan mantıklı
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