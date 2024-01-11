Polislikten smm ye geçiş ne kadar mantıklı ?

30 yaşında polis memurunun smm staj sınavını kazanıp mesleği bırakması ne kadar mantıklı ? 3 yıllık staj süresince maddi anlamda ciddi bir kayıp olacak ama stajın akabinde polislikle hemen hemen aynı maaş veya toplahdığın deftere göre çok daha fazlası olabilir . Kendi işinin patronu olmak yolunda memurluktan vazgeçilir mi riske değer mi ?Tecrübesi veya fikri olanlar paylaşırsa sevinirim Not : Evliyim ve iki çocuğum var

30 yaşında polis memurunun smm staj sınavını kazanıp mesleği bırakması ne kadar mantıklı ? 3 yıllık staj süresince maddi anlamda ciddi bir kayıp olacak ama stajın akabinde polislikle hemen hemen aynı maaş veya toplahdığın deftere göre çok daha fazlası olabilir . Kendi işinin patronu olmak yolunda memurluktan vazgeçilir mi riske değer mi ?Tecrübesi veya fikri olanlar paylaşırsa sevinirim Not : Evliyim ve iki çocuğum var