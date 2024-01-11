Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 14:22
Maaş hesaplama

Merhabalar , bu maaş hesaplama ile alakalı olarak. 49.25 lik zam oranı seyyanen olan 8077 çıkarılıp kalan maaşa ve 8077 ye ayrı ayrı 49 lük oran eklenip toplanacak mı , yoksa seyyanen çıkarılmadan direk maaşa 49 luk zam mı uygulanacak.


memleket0101
Aday Memur
11 Ocak 2024 14:26

söylediğin şeyleri kağıt üstünde denermisin bakalım bi sonuç farklı mı çıkıyor aynı mı çıkıyor? sonra cevabı yaz buraya


Arslanha
Memur
11 Ocak 2024 14:27

Direkt maaşa uygulanıyor hocam. Okullarda listeler asıldı ne kadar maaş alacağımız belli şuan.


Kalet
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 14:38

x*1,4925+y*1,4925=(x+y)*1,4925

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