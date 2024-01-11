2008 sonrasında mesleğe girenlerin emekli maaşları düşecek

5510 sayılı kanunda yani yeni emeklilik sisteminde maaşın 1/3 anca alıyorsun. Yani ssk/bağkurlunun az üstünden emekli oluyorsun. Tabi şuan emekli olan olmadığı için bi haber insanlar. Mesela bugün 30 bin alan için 11 bin tl maaş alıcak emekli olacak olan.

5510 sayılı kanunda yani yeni emeklilik sisteminde maaşın 1/3 anca alıyorsun. Yani ssk/bağkurlunun az üstünden emekli oluyorsun. Tabi şuan emekli olan olmadığı için bi haber insanlar. Mesela bugün 30 bin alan için 11 bin tl maaş alıcak emekli olacak olan.