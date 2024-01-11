Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Ocak 2024 14:28
2008 sonrasında mesleğe girenlerin emekli maaşları düşecek

2008 sonrasıda bu meslekte 16. yılına giriyor. gözardı edilmemeli.


gökbörü60
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 15:40

2008 sonrası memurlar başlarına gelecekten bi haber malesef 5510 yasası memura atılmış en büyük kazık 2 milyona yakın 2008 sonrası memur var ama hak arama sıfır ve 5510 kanunundan bilgileride yok


Joplu Çoban
Memur
12 Ocak 2024 00:10
5510 sayılı kanunda yani yeni emeklilik sisteminde maaşın 1/3 anca alıyorsun. Yani ssk/bağkurlunun az üstünden emekli oluyorsun. Tabi şuan emekli olan olmadığı için bi haber insanlar. Mesela bugün 30 bin alan için 11 bin tl maaş alıcak emekli olacak olan.
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