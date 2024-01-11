Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ocak 2024 14:30
Komisyon isterse katibi başka şehre tayin edebilir mi
merhaba arkadaşlar bugün kalemle baya tartıştık beni şehir değiştirmekle tehdit ettiler böyle bişey mümkün mü bilgisi olan yardım etsin lütfen

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
11 Ocak 2024 14:41

Komisyon dışı atamalar; komisyonun değil, bakanlığın takdirindedir. Ha hakkında soruşturma başlatılırsa, hizmet gereği re'sen atama yapılabilir.


knn1aslı
Aday Memur
11 Ocak 2024 14:42
Editör bey şu bizim CTE GYS sonuçları üzerine bir haber yapacaktın ilgilenebilir misin lütfen sabır taşına döndük açıklanmadı hala
ÇOTANAK, 28 dk. önce

Komisyon dışı atamalar; komisyonun değil, bakanlığın takdirindedir. Ha hakkında soruşturma başlatılırsa, hizmet gereği re'sen atama yapılabilir.

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