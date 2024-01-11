Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 14:31
Lise öğretmenliği mi, okul öncesi öğretmenliği mi?

Sizce Meslek Lisesi Öğretmenliği yada Okul Öncesimi?


235U
Genel Müdür
11 Ocak 2024 16:09

kişiden kişiye meslek lisesinde branştan branşa


235U
Genel Müdür
11 Ocak 2024 16:10

göre değişen bir durum bu hocam


ayşegül-01
Aday Memur
11 Ocak 2024 16:44

kız meslek lisesi branş diyelim hocam

235U, 2 saat önce

kişiden kişiye meslek lisesinde branştan branşa


errraayn
Aday Memur
11 Ocak 2024 16:48

EML'ye 1 sene zor dayanabildim hani bilginize

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?Öğrencinin rahatsız edici bakışlarına nasıl engel olunur?Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsınAkape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?Yeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Saglik mazeret tayini basvurum kabul edildi ama?Memur emeklisine aylık bağlama oranı %44Okul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.Uzman Öğretmenlik Süreleriİl Emri verilecek mi?

Sözlük

Luwak kahvesi 2 haydar haydar 1 karmik yeni ay 1 27 ler kulübü 1 alan ritchson 1 kavanozdan abajur yapmak 1 yanardağ 1 halkın çok tükettiği balıklar 6 Dudak dolgusu çılgınlığı 2 herbokolog 1

Son Haberler

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan partisi CHP'den istifa ettiRekor kıran dolar günü 29,99 TL'den kapattıEmniyet binasında tartıştığı teknikeri öldüren polise 25 yıl hapisGazze'de can kaybı 23 bin 357'ye yükseldiTedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!