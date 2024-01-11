Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ocak 2024 14:32
Mahalli idarelerde ünvan değişikliği için hizmet süresi şartı hakkında

Arkadaşlar belediyede g.i.h personeliyim aslında mühendisim ünvan değişikliği ile teknik hizmetler sınıfına geçiş yapmak istiyorum ancak çalışma süresi konusunda belirsizlik var. Kurumumda 3,5 yıldır çalışıyorum mahalli idarelerde ünvan değişikliği genel şartlarında 657 nin madde 68 in B bendindeki hizmet süre şartını sağlaması gerektiği yazıyor. Ancak madde 68 1,2,3,4. dereceler için süre şartlarını yazmış. Benim talepte bulunduğum kadro pozisyonu 8. veya 7. derece bunun için hizmet süresi şartını nasıl hesaplıyorlar. Başvuru şartlarını sağlıyormuyum ?

Teşekkürler

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