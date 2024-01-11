Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Ocak 2024 14:32
Branşı popüler, geliştiren genç ve öğrenciyi başarılı kılan öğretmene neden düşük maaş?

neden ? neden ? neden?

okulda yerinde saymış. hiç dil öğrenememiş, hiçbir geliştirimde bulunmamış, öğrenciye de branşı ile alakalı birşey katamayan öğretmenin aldığı maaş 45 bin veya daha fazla , diğer öğretmen 35 bin veya daha düşük.

neden?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
11 Ocak 2024 14:58

Hayırdır bu sonuca nerden vardin

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