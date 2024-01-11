Arkadaşlar merhaba,

2023 2. Dönem TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Araştırma Bursu için güncel bilgileri paylaşalım diye böyle bir başlık açtım. Umarım konu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler istifade ederler.

Ayrıca bu burs programı ile farklı ülkelere giden ve dönen arkadaşlarımızın tecrübelerine de ihtiyacımız var.

İlk olarak; başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ile başlayalım. Geçen yıl yanılmıyorsam depremde ötürü mart ayının başında açıklandı. Bu sene ki sonuçlar benim kendi tahminim 2024 Şubat-Mart arasında açıklanacaktır diye düşünüyorum.

Konu hakkında bilgisi ve tecrübesi olan hocalarımızı bizleri aydınlatmaya davet ediyorum.