Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : gubazulsgkc


11 Ocak 2024 15:19
İkametgah adresi aldırma hakkında baskılama var
Bağlı olduğum ilçede görevli p.m olarak seçim dolayisiyla ikametgah adresini olduğumuz ilçeye veya çevre ilçeye aldırma konusunda üst kişiler tarafından personeller hakkında sürekli araniyoruz idari büro aracılığıyla fakat oturduğum yer mesken olarak geçmediği için ben ve benim gibi aldiramayan kişiler mevcut bu konu ile ilgili olarak yetkili kişi yapılmazsa soruşturma geçirirsiniz diyorlar sonuç olarak yapmazsak ne gibi yaptırımı olur

xLmx
Memur
11 Ocak 2024 15:23
aynı ildeyse bişey olmaz

hknpntr
Aday Memur
11 Ocak 2024 15:24
aynı ile aldiramiyorum oturduğum yer ofis olarak gözükmekte başka ilde gözüküyor ikametim
xLmx, 3 saat önce
aynı ildeyse bişey olmaz
Toplam 2 mesaj

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