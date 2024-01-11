İkametgah adresi aldırma hakkında baskılama var

Bağlı olduğum ilçede görevli p.m olarak seçim dolayisiyla ikametgah adresini olduğumuz ilçeye veya çevre ilçeye aldırma konusunda üst kişiler tarafından personeller hakkında sürekli araniyoruz idari büro aracılığıyla fakat oturduğum yer mesken olarak geçmediği için ben ve benim gibi aldiramayan kişiler mevcut bu konu ile ilgili olarak yetkili kişi yapılmazsa soruşturma geçirirsiniz diyorlar sonuç olarak yapmazsak ne gibi yaptırımı olur

Bağlı olduğum ilçede görevli p.m olarak seçim dolayisiyla ikametgah adresini olduğumuz ilçeye veya çevre ilçeye aldırma konusunda üst kişiler tarafından personeller hakkında sürekli araniyoruz idari büro aracılığıyla fakat oturduğum yer mesken olarak geçmediği için ben ve benim gibi aldiramayan kişiler mevcut bu konu ile ilgili olarak yetkili kişi yapılmazsa soruşturma geçirirsiniz diyorlar sonuç olarak yapmazsak ne gibi yaptırımı olur