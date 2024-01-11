Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Ocak 2024 15:32
14 günlük fark yattı

Arkadaşlar bize bugün maaş farkı yattı 5000 lira bana miktar az geldi 5300-5500 bekliyordum sizde durum nedir


Android60
Genel Müdür
11 Ocak 2024 15:40

Daha maaş almadan fark nasıl yatıyor


Çilli8787
Aday Memur
11 Ocak 2024 15:41

Bana da 5900 yattı. Kit kurumundayim. maaşıma göre az geldi.


murat_326
Şube Müdürü
11 Ocak 2024 15:47

Aynen az

Çilli8787, Dün

Bana da 5900 yattı. Kit kurumundayim. maaşıma göre az geldi.


Muiddin
Aday Memur
11 Ocak 2024 20:36

Hey masallah kaliteli torbacın varmış.

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